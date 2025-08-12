На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рогов заявил об атаке украинских войск на город-спутник Запорожской АЭС

Рогов: украинские войска открыли артиллерийский огонь по Энергодару
Alexander Ermochenko/Reuters

Украинские военнослужащие открыли артиллерийский огонь по Энергодару, который является городом-спутником Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Он отметил, что в населенном пункте произошло не менее трех взрывов.

«Подробности уточняются», — добавил Рогов.

3 августа на территории промышленной зоны возле Запорожской АЭС после ударов со стороны украинских войск произошел пожар. Как рассказал Рогов, на место приехали сотрудники экстренных служб. В это время пожарная машина подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Тем не менее никто из представителей МЧС РФ и работников электростанции не пострадал.

В тот же день украинские бойцы открыли артиллерийский огонь по Энергодару. Ранения получили два человека — мужчина и женщина. Рогов не уточнил, в каком именно состоянии находились пострадавшие.

1 августа по береговой линии Энергодара был нанесен удар с применением ствольной артиллерии. В городе произошли как минимум два взрыва.

Ранее украинский дрон атаковал сотрудников МЧС РФ в Энергодаре.

