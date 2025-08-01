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ВСУ ударили по Энергодару при помощи артиллерии

Рогов: ВСУ нанесли артиллерийский удар по береговой линии Энергодара
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РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар при помощи артиллерии по береговой линии города-спутника Запорожской АЭС Энергодара. Об этом рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Сегодня боевики ВСУ нанесли из ствольной артиллерии удар по береговой линии Энергодара», — сообщил он.

Рогов отметил, что в городе слышали не менее двух взрывов. При этом более подробная информация в настоящее время уточняется.

25 июля глава администрации населенного пункта Максим Пухов заявил, что количество атак украинских беспилотников на Энергодар увеличилось. По его словам, в течение недели удары наносились преимущественно по вышкам и антеннам сотовой связи. Пухов отметил, что в связи с атаками ситуация в городе напряженная.

Ранее дроны ВСУ атаковали автомобили в Белгородской области.

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