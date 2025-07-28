В Энергодаре дрон атаковал сотрудников МЧС

Сотрудники МЧС России подверглись атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Энергодаре. Об этом рассказала в официальном Telegram-канале пресс-служба ведомства по Запорожской области.
«При выполнении служебных обязанностей по ликвидации возгорания в Энергодаре подразделение МЧС России подверглось атаке БПЛА», — сказано в публикации.
Уточняется, что огнеборцы не пострадали. Повреждения получила пожарная техника.
До этого инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС показали место удара БПЛА по пожарной части, а также места, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город.
25 июля глава администрации населенного пункта Максим Пухов сообщил, что количество атак украинских беспилотников на Энергодар увеличилось. По его словам, в течение недели удары наносились преимущественно по вышкам и антеннам сотовой связи. Пухов отметил, что в связи с атаками ситуация в городе напряженная.
Ранее в окрестностях города-спутника Запорожской АЭС загорелся лес.