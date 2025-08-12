На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны РФ заявили об уничтожении почти 180 украинских БПЛА за сутки

Минобороны РФ: системы ПВО в течение суток сбили шесть бомб и 179 дронов ВСУ
Inna Varenytsia/Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток ликвидировали около 180 дронов, выпущенных Вооруженными силами РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 179 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что за все время боевых действий украинские войска лишились 76 676 беспилотников.

В ночь на 12 августа дежурные системы ПВО перехватили и уничтожили 25 дронов ВСУ над российскими регионами. По данным министерства обороны РФ, в Ростовской области нейтрализовали 22 летательных аппарата. Еще три БПЛА сбили в Ставропольском крае.

Утром украинские войска продолжили попытки атаковать территорию РФ с помощью беспилотников. В период с 7:30 до 8:20 мск над Ульяновской областью ликвидировали три цели, а в Белгородской области — одну.

Позже Telegram-канал SHOT сообщил об атаке украинских БПЛА на Республику Татарстан. Журналисты выяснили, что в воздушном пространстве региона уничтожили четыре дрона. ВСУ пытались нанести удары с помощью беспилотников типа «Рубака».

Ранее военные Вооруженных сил РФ нанесли удары по цехам производства украинских БПЛА.

