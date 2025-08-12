На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Татарстане отразили атаку четырех беспилотников

SHOT: в Татарстане перехватили четыре украинских беспилотника
Сергей Мальгавко/РИА Новости

Четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбили в небе над Республикой Татарстан. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют российский регион с помощью дронов типа «Рубака». Также они используют как минимум один самолет, переделанный под БПЛА.

«О пролете беспилотников в небе над городом сообщали жители Альметьевска. Сейчас в городе сохраняется угроза атаки беспилотников», — говорится в публикации.

В ней уточняется, что об угрозе атаки БПЛА также предупредили жителей Удмуртской Республики.

Ночью 12 августа российские средства противовоздушной обороны уничтожили 25 украинских дронов в небе над регионами РФ. По данным министерства обороны страны, в Ростовской области ликвидировали 22 беспилотника. Еще три цели сбили в Ставропольском крае.

Утром военные ВСУ продолжили попытки атаковать российскую территорию с помощью беспилотников. В период с 7:30 до 8:20 в РФ перехватили четыре БПЛА — три в Ульяновской области и один в Белгородской области.

Ранее в Нижегородской области сняли на видео пролетающий украинский дрон.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
