В США сообщили о погибших иностранных наемниках после удара по учебному центру ВСУ

NYT: при ударе по учебному центру ВСУ погибли 12 иностранных добровольцев
Evgeniy Maloletka/AP

По меньшей мере двенадцать иностранных добровольцев в украинской армии погибли после удара РФ по учебному центру ВСУ в Кировоградской области Украины. Об этом сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на военных.

ВСУ признали удар, но количество погибших не называют. По данным NYT, среди погибших наемники из США, Колумбии, Тайваня, Дании и других стран.

Эта атака на тренировочный лагерь, расположенный неподалеку от города Кропивницкий, продемонстрировала риски, с которыми Украина сталкивалась на протяжении всего конфликта, когда собирала солдат в военных академиях, казармах и плацах, делая их мишенями для российских атак, отмечает газета.

Американский наемник заявил NYT, что взрыв после удара был самым громким, что он когда-либо слышал. По его словам, он видел по меньшей мере 15 погибших и более 100 раненых солдат.

В конце июля главком ВСУ Александр Сырский предложил перевести обучение военных под землю после российского удара по лагерю учебного центра сухопутных войск стратегического резерва Украины в Черниговской области. По словам главкома, в зоне риска ударов российских ракет и беспилотников находится вся территория Украины.

Ранее ВС России нанесли удары по центрам снабжения ВСУ в Павлограде.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
