ВС России нанесли удары по центрам снабжения ВСУ в Павлограде

Вооруженные Силы России (ВС РФ) нанесли удары по узлам снабжения ВСУ в Павлограде Днепропетровской области Украины. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Павлоград: нанесение ударов по узлам снабжения и точкам ротации/переброски», — заявил он.

В Telegram-канале «Изнанка» ранее появилась информация о том, что российские войска нанесли удар оперативно-тактическими ракетами «Искандер» по полигону ВСУ в Черниговской области, на котором находились сотни солдат. Позднее Минобороны России подтвердило эту информацию. В российском оборонном ведомстве уточнили, что налету подвергся лагерь подготовки 169 учебного центра «Десна» сухопутных войск стратегического резерва ВСУ, расположенный в районе населенного пункта Гончаровское. По месту дислокации украинских военных были запущены две ракеты «Искандер», одна из которых была с кассетной боевой частью. По данным источников канала «Изнанка», в результате удара было уничтожено до 200 человек личного состава противника.

Ранее сообщалось, что «Искандеры» уничтожили системы ПВО Patriot.