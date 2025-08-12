Российские военные уничтожили украинский спецназа в Сумской области с применением беспилотника «Герань-2». Видео боевой работы операторов дронов публикует ТАСС со ссылкой Минобороны РФ.

Вооруженные силы России ранее нанесли ракетный удар по одному из тренировочных объектов пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате обстрела ликвидирован один и пострадали свыше 20 украинских военнослужащих. Командование ВСУ в свою очередь неоднократно обвиняли в занижении потерь. Расположение учебного центра, а также подробности случившегося не приводятся.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что командование ВСУ записывает пропавших без вести военнослужащих в списки дезертиров после боев у Юнаковки в Сумской области. Речь идет о 71-й егерской бригаде ВСУ, которая несет большие потери в этом районе. Как пишет ТАСС, со ссылкой на собственный источник, командование ВСУ пытается любой ценой остановить продвижение группировки российских войск «Север» на этом участке фронта.

Стало известно о наращивании сил ПВО ВСУ в Сумской области