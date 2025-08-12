На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ приравнивают пропавших без вести военных к дезертирам

ТАСС: ВСУ в Сумской области записывают пропавших без вести в дезертиры
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) записывает пропавших без вести военнослужащих в списки дезертиров после боев у Юнаковки в Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«На сумском направлении в 71-й ОЕБр по указу командира бригады военнослужащих, которые пропали без вести в ходе штурмовых действий либо на позициях, записывают в СОЧ (Самовольно оставившие часть. — «Газета.Ru»)», — сказал собеседник агентства.

До этого стало известно, что ВСУ наращивают силы противовоздушной обороны (ПВО) в Сумской области.

Накануне журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что 71-я отдельная егерская бригада ВСУ несет большие потери в Сумской области. Данное формирование украинских войск участвует в боях в районе населенного пункта Юнаковки. Как отметил источник агентства, командование ВСУ пытается любой ценой остановить продвижение группировки российских войск «Север» на этом участке фронта.

Ранее военные ВС РФ взяли под контроль поселок в Сумской области.

СВО: последние новости
