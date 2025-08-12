Украинские войска наращивают силы противовоздушной обороны (ПВО) в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Противник продолжает наращивать силы ПВО в Сумской области для противодействия российской авиации, которая наносит колоссальный урон позициям ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»)», — отметил источник агентства.

Он добавил, что пусковые установки украинских систем ПВО располагаются в опасной близости с линией соприкосновения. К текущему моменту Вооруженные силы РФ уже уничтожили один из комплексов противовоздушной обороны ВСУ, находившийся в районе населенного пункта Ворожба.

11 августа журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что 71-я отдельная егерская бригада ВСУ несет большие потери в Сумской области. Данное формирование украинских войск участвует в боях в районе населенного пункта Юнаковки. Как отметил источник агентства, командование ВСУ пытается любой ценой остановить продвижение группировки российских войск «Север» на этом участке фронта.

Ранее военные ВС РФ взяли под контроль поселок в Сумской области.