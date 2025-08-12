На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о наращивании сил ПВО ВСУ в Сумской области

РИА Новости: ВСУ наращивают силы ПВО в Сумской области из-за российской авиации
true
true
true
close
Oleksandr Klymenko/Reuters

Украинские войска наращивают силы противовоздушной обороны (ПВО) в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Противник продолжает наращивать силы ПВО в Сумской области для противодействия российской авиации, которая наносит колоссальный урон позициям ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»)», — отметил источник агентства.

Он добавил, что пусковые установки украинских систем ПВО располагаются в опасной близости с линией соприкосновения. К текущему моменту Вооруженные силы РФ уже уничтожили один из комплексов противовоздушной обороны ВСУ, находившийся в районе населенного пункта Ворожба.

11 августа журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что 71-я отдельная егерская бригада ВСУ несет большие потери в Сумской области. Данное формирование украинских войск участвует в боях в районе населенного пункта Юнаковки. Как отметил источник агентства, командование ВСУ пытается любой ценой остановить продвижение группировки российских войск «Север» на этом участке фронта.

Ранее военные ВС РФ взяли под контроль поселок в Сумской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами