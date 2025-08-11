На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В силовых структурах заявили о больших потерях ВСУ в Сумской области

ТАСС: егерская бригада ВСУ несет большие потери в районе Юнаковки
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Бригада украинских войск у Юнаковки в Сумской области несет большие потери, пытаясь остановить продвижение подразделений Вооруженных сил РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Источник агентства рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) стремится любой ценой предотвратить продвижение группировки российских войск «Север» в районе Юнаковки.

«Согласно сообщениям из соцсетей родственников военнослужащих ВСУ, украинские солдаты пропадают без вести целыми взводами. Большие потери несет 71-я отдельная егерская бригада ВСУ», — отметил он.

По информации силовых структур, в настоящее время на данном участке фронта идут тяжелые бои. В том числе украинские формирования пытаются безуспешно прорвать фланги наступающим группировкам ВС РФ.

3 августа журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что в Юнаковке ежедневно пропадают без вести более 10 украинских военнослужащих. Речь идет о бойцах 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Ранее в Харьковской области пропал без вести пограничный отряд украинских войск.

