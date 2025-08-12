Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по одному из тренировочных объектов пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Сухопутных сил войск ВСУ.

В результате обстрела ликвидирован один и пострадали свыше 20 украинских военнослужащих. Командование ВСУ в свою очередь неоднократно обвиняли в занижении потерь.

Расположение учебного центра, а также подробности случившегося не приводятся.

В российских силовых структурах ранее сообщили, что командование ВСУ записывает пропавших без вести военнослужащих в списки дезертиров после боев у Юнаковки в Сумской области. Речь идет о 71-й егерской бригаде ВСУ, которая несет большие потери в этом районе. Как пишет ТАСС, со ссылкой на собственный источник, командование ВСУ пытается любой ценой остановить продвижение группировки российских войск «Север» на этом участке фронта.

9 августа российские войска сбросили авиабомбу ФАБ-3000 на пункт временной дислокации ВСУ. Операторы БПЛА зафиксировали прямое попадание бомбы, оснащенной универсальным модулем планирования и коррекции. Здание, где находились украинские бригады теробороны, было полностью разрушено.

Ранее в Запорожской области сбили украинский истребитель Су-27.