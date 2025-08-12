На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска ударили по одному из тренировочных лагерей пехоты ВСУ

Учебное подразделение ВСУ попало под ракетный удар Вооруженных сил РФ
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по одному из тренировочных объектов пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Сухопутных сил войск ВСУ.

В результате обстрела ликвидирован один и пострадали свыше 20 украинских военнослужащих. Командование ВСУ в свою очередь неоднократно обвиняли в занижении потерь.

Расположение учебного центра, а также подробности случившегося не приводятся.

В российских силовых структурах ранее сообщили, что командование ВСУ записывает пропавших без вести военнослужащих в списки дезертиров после боев у Юнаковки в Сумской области. Речь идет о 71-й егерской бригаде ВСУ, которая несет большие потери в этом районе. Как пишет ТАСС, со ссылкой на собственный источник, командование ВСУ пытается любой ценой остановить продвижение группировки российских войск «Север» на этом участке фронта.

9 августа российские войска сбросили авиабомбу ФАБ-3000 на пункт временной дислокации ВСУ. Операторы БПЛА зафиксировали прямое попадание бомбы, оснащенной универсальным модулем планирования и коррекции. Здание, где находились украинские бригады теробороны, было полностью разрушено.

Ранее в Запорожской области сбили украинский истребитель Су-27.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
