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Минобороны сообщило о взятии поселка Варачино в Сумской области

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль поселок Варачино в Сумской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль поселок Варачино в Сумской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

В ведомстве отметили, что противника удалось вытеснить из населенного пункта в результате активных действий подразделения группировки войск «Север». Кроме того, было нанесено поражение живой силе и технике противника в районе еще пяти населенных пунктов в Сумской области: Ястребиное, Храповщина, Рыжевка, Хотень и Юнаковка.

Как уточнил военный корреспондент Дмитрий Кулько в своем Telegram-канале, российские бойцы в Варачино разбили гарнизон 71-й егерской бригады ВСУ, считающейся на Украине элитной.

По словам военкора, военные ВС России взяли под контроль поселок и установили там российский флаг. Журналист уточнил, что противник понес большие потери и был вынужден отступить.

По сведениям военкора, ВС РФ оказывают давление на оборону ВСУ в Сумской области сразу на нескольких направлениях. Из-за этого украинское командование вынуждено распылять и без того ограниченные резервы.

16 июля сообщалось, что командование ВСУ осуществило передислокацию нового специального подразделения главного управления разведки (ГУР) министерства обороны в Сумскую область. Отличительной особенностью этого подразделения является наличие на вооружении роботизированных комплексов.

Ранее российские военные взяли под контроль Новоторецкое в ДНР.

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