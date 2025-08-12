В Ставрополе отразили атаку БПЛА

В Ставрополе отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пострадавших нет. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью в Ставрополе была отражена атака БПЛА. Беспилотники подавлены нашими системами РЭБ. Никто из людей не пострадал», — рассказал он.

Ульянченко уточнил, что в одном из социальных объектов выбиты стекла. В настоящее время на месте работают все экстренные службы города.

Кроме того, он напомнил, что на всей территории Ставропольского края продолжает действовать режим беспилотной опасности.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что в Ставрополе произошли взрывы. По словам местных жителей, они услышали жужжание в небе около 3:00 мск. После этого раздалось около пяти взрывов, а в небе были видны вспышки. Очевидцы заявили, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО) по украинским дронам.

Ранее четыре мирных жителя пострадали из-за обстрела ВСУ в Белгородской области.