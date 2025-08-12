На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ставрополе отразили атаку БПЛА

Ульянченко: в Ставрополе отразили атаку БПЛА, пострадавших нет
true
true
true
close
Alan Sau/Shutterstock/FOTODOM

В Ставрополе отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пострадавших нет. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью в Ставрополе была отражена атака БПЛА. Беспилотники подавлены нашими системами РЭБ. Никто из людей не пострадал», — рассказал он.

Ульянченко уточнил, что в одном из социальных объектов выбиты стекла. В настоящее время на месте работают все экстренные службы города.

Кроме того, он напомнил, что на всей территории Ставропольского края продолжает действовать режим беспилотной опасности.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что в Ставрополе произошли взрывы. По словам местных жителей, они услышали жужжание в небе около 3:00 мск. После этого раздалось около пяти взрывов, а в небе были видны вспышки. Очевидцы заявили, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО) по украинским дронам.

Ранее четыре мирных жителя пострадали из-за обстрела ВСУ в Белгородской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами