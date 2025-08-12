На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ставрополе слышны звуки взрывов

SHOT: около пяти взрывов произошло в Ставрополе
true
true
true
close
Shutterstock

В Ставрополе произошло около пяти взрывов, по предварительным данным, силы противовоздушной обороны (ПВО) работают по украинским беспилотникам. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, они услышали жужжание в небе около 03:00 мск. После этого раздалось около пяти взрывов, а в небе были видны вспышки.

Очевидцы заявили, что сработала система ПВО по украинским дронам. Уточняется, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) летели на низкой высоте.

На данный момент официальной информации об инциденте и его последствиях нет.

При этом губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил в своем Telegram-канале, что на территории региона объявлена беспилотная опасность. Он призвал следить за передаваемыми сообщениями.

До этого Владимиров рассказал, что 10 августа в Ставропольском крае действовал самый продолжительный режим беспилотной опасности за все время с начала специальной военной операции. По словам главы региона, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удары по объектам в административном центре региона и городе Невинномысске.

Он заявил, что все эти атаки успешно отражены, пострадавших в их результате нет.

Ранее четыре мирных жителя пострадали из-за обстрела ВСУ в Белгородской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами