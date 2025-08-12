В Ставрополе слышны звуки взрывов

В Ставрополе произошло около пяти взрывов, по предварительным данным, силы противовоздушной обороны (ПВО) работают по украинским беспилотникам. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, они услышали жужжание в небе около 03:00 мск. После этого раздалось около пяти взрывов, а в небе были видны вспышки.

Очевидцы заявили, что сработала система ПВО по украинским дронам. Уточняется, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) летели на низкой высоте.

На данный момент официальной информации об инциденте и его последствиях нет.

При этом губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил в своем Telegram-канале, что на территории региона объявлена беспилотная опасность. Он призвал следить за передаваемыми сообщениями.

До этого Владимиров рассказал, что 10 августа в Ставропольском крае действовал самый продолжительный режим беспилотной опасности за все время с начала специальной военной операции. По словам главы региона, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удары по объектам в административном центре региона и городе Невинномысске.

Он заявил, что все эти атаки успешно отражены, пострадавших в их результате нет.

Ранее четыре мирных жителя пострадали из-за обстрела ВСУ в Белгородской области.