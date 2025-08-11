Четыре мирных жителя пострадали из-за обстрела ВСУ в Белгородской области

Четыре мирных жителя Белгородской области пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела города Шебекино ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением ноги и раной лица бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу», — заявил он.

По словам Гладкова, в результате атаки в двух частных домах были выбиты окна и поврежден фасад зданий. Помимо этого, обстрелу подверглось село Ясные зори, где от удара беспилотника мужчина получил баротравму, а также осколочные ранения головы и руки. Мирный житель обратился за помощью в больницу самостоятельно.

Кроме того, в поселке Красная Яруга при атаке беспилотника на частное домовладение пострадала супружеская пара. У мужчины и женщины диагностированы баротравмы. Врачи оказали им помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Информация о последствиях атаки уточняется. На местах падения БПЛА работают сотрудники экстренных служб города.

До этого сообщалось, что в результате налета дрона-камикадзе в селе Стратива Брянской области ранен местный житель.

Ранее белгородский губернатор призвал сменить работу отказавшемуся ехать в приграничье чиновнику.