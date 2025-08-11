На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Четыре мирных жителя пострадали из-за обстрела ВСУ в Белгородской области

Губернатор Гладков: четыре мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ
true
true
true
close
Shutterstock

Четыре мирных жителя Белгородской области пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела города Шебекино ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением ноги и раной лица бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу», — заявил он.

По словам Гладкова, в результате атаки в двух частных домах были выбиты окна и поврежден фасад зданий. Помимо этого, обстрелу подверглось село Ясные зори, где от удара беспилотника мужчина получил баротравму, а также осколочные ранения головы и руки. Мирный житель обратился за помощью в больницу самостоятельно.

Кроме того, в поселке Красная Яруга при атаке беспилотника на частное домовладение пострадала супружеская пара. У мужчины и женщины диагностированы баротравмы. Врачи оказали им помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Информация о последствиях атаки уточняется. На местах падения БПЛА работают сотрудники экстренных служб города.

До этого сообщалось, что в результате налета дрона-камикадзе в селе Стратива Брянской области ранен местный житель.

Ранее белгородский губернатор призвал сменить работу отказавшемуся ехать в приграничье чиновнику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами