В Ставропольском крае заявили об отсутствии пострадавших при атаке беспилотников

Никто из жителей Ставропольского края не пострадал во время атаки украинских дронов. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Владимиров.

Он отметил, что 10 августа в Ставропольском крае действовал самый продолжительный режим беспилотной опасности за все время с начала специальной военной операции. По словам Владимирова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удары по объектам в административном центре региона и городе Невинномысске.

«Все эти атаки успешно отражены, <...> пострадавших в их результате нет», — подчеркнул губернатор.

Также он призвал местных жителей соблюдать осторожность и доверять информации только из официальных источников.

В ночь на 10 августа системы противовоздушной обороны сбили 121 дрон ВСУ над российскими регионами. Больше всего беспилотников — 29 — уничтожили в Краснодарском крае. В Крыму перехватили 15 целей, в Брянской области — 13, в Белгородской области — 12, в Воронежской области — девять. По восемь летательных аппаратов нейтрализовали в Саратовской области и Ставропольском крае, семь — в Калужской области, шесть — в Тульской области, пять — в Ростовской области, четыре — в Рязанской области. Еще два дрона ликвидировали над акваторией Азовского моря, по одному — в Тверской, Орловской и Смоленской областях.

Ранее украинский беспилотник упал во дворе жилого дома в Саратовской области.