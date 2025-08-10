На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ставропольском крае заявили об отсутствии пострадавших при атаке беспилотников

Губернатор Владимиров: в Ставропольском крае при атаке дронов никто не пострадал
true
true
true
close
Пресс-служба губернатора и правительства Ставропольского края

Никто из жителей Ставропольского края не пострадал во время атаки украинских дронов. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Владимиров.

Он отметил, что 10 августа в Ставропольском крае действовал самый продолжительный режим беспилотной опасности за все время с начала специальной военной операции. По словам Владимирова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удары по объектам в административном центре региона и городе Невинномысске.

«Все эти атаки успешно отражены, <...> пострадавших в их результате нет», — подчеркнул губернатор.

Также он призвал местных жителей соблюдать осторожность и доверять информации только из официальных источников.

В ночь на 10 августа системы противовоздушной обороны сбили 121 дрон ВСУ над российскими регионами. Больше всего беспилотников — 29 — уничтожили в Краснодарском крае. В Крыму перехватили 15 целей, в Брянской области — 13, в Белгородской области — 12, в Воронежской области — девять. По восемь летательных аппаратов нейтрализовали в Саратовской области и Ставропольском крае, семь — в Калужской области, шесть — в Тульской области, пять — в Ростовской области, четыре — в Рязанской области. Еще два дрона ликвидировали над акваторией Азовского моря, по одному — в Тверской, Орловской и Смоленской областях.

Ранее украинский беспилотник упал во дворе жилого дома в Саратовской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами