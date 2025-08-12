ТАСС: генштаб ВСУ дал ложные сведения о занятии Бессаловки в Сумской области

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал искаженную информацию о том, что украинские войска якобы заняли село Бессаловка в Сумской области. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах Российской Федерации.

По словам собеседника агентства, огромные потери, трудности с пополнением и неспособность изменить ситуацию на фронте вынуждают украинское командование искать оправдание и выдумывать несуществующие успехи. Так, на официальной странице генштаба ВСУ появилась информация, что украинские войска заняли село Бессаловка в Сумской области. При этом никаких подтверждений данной информации предоставлено не было.

Российский силовик отметил, что депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая прямо обвинила генштаб ВСУ во лжи.

11 августа сообщалось, что бригада украинских войск у Юнаковки в Сумской области несет большие потери, пытаясь остановить продвижение подразделений Вооруженных сил РФ.

Ранее в РФ рассказали о тяжелых боях в Сумской области.