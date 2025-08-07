ТАСС: в районе Юнаковки в Сумской области идут тяжелые бои

В районе Юнаковки в Сумской области продолжаются тяжелые бои. Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.

«ВСУ, не считаясь с потерями, вновь безуспешно попытались прорвать фланги наступающей группировки «Север». Российские подразделения, отразив натиск противника, продолжают наступление», — рассказал собеседник информагентства.

До этого сообщалось, что российские удары по скоплениям войск противника заметно снизили численность штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сумском направлении.

В конце июля стало известно, что украинское командование отправило в Сумскую область подразделения 73-го морского центра специальных операций сил специальных операций ВСУ из-за потерь других бригад.

28 июля сообщалось, что представители командования 61-й механизированной бригады ВСУ, потерявшей боеспособность, покинули Сумы.

Ранее стало известно о бегстве представителей командования бригады ВСУ в Сумах.