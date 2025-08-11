Белгородский губернатор призвал сменить работу отказавшемуся ехать в приграничье чиновнику

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал найти другое место работы заместителю министра спорта региона Андрею Дятлову, который отказался ехать в приграничную зону из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление Гладков сделал во время заседания правительства региона.

По мнению главы области, если человек не может из-за своего характера справиться с текущей обстановкой в регионе, то «эти должности не для него».

Губернатор предположил, что в рамках действующего законодательства эти должности необходимо предоставлять тем, кто способен исполнять поручения о поездках в приграничную зону, несмотря на текущую обстановку.

«Наверное, нужно сказать спасибо и поискать, возможно, другое трудоустройство этому человеку», — добавил Гладков.

Он также предупредил, что у него не было задачи кого-то обидеть.

В конце июля Гладков рассказал, как отправился в поселок Уразово Валуйского округа и посетил пострадавшие от атак украинских беспилотников и обстрелов объекты инфраструктуры. Он тогда добавил, что Дятлов отказался посетить Уразовский физкультурный комплекс «Русич» из-за опасений за свою жизнь.

Ранее в Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадал ребенок.