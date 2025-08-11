На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Белгородский губернатор призвал сменить работу отказавшемуся ехать в приграничье чиновнику

Гладков призвал сменить работу отказавшемуся ехать в приграничье Дятлову
true
true
true

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал найти другое место работы заместителю министра спорта региона Андрею Дятлову, который отказался ехать в приграничную зону из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление Гладков сделал во время заседания правительства региона.

По мнению главы области, если человек не может из-за своего характера справиться с текущей обстановкой в регионе, то «эти должности не для него».

Губернатор предположил, что в рамках действующего законодательства эти должности необходимо предоставлять тем, кто способен исполнять поручения о поездках в приграничную зону, несмотря на текущую обстановку.

«Наверное, нужно сказать спасибо и поискать, возможно, другое трудоустройство этому человеку», — добавил Гладков.

Он также предупредил, что у него не было задачи кого-то обидеть.

В конце июля Гладков рассказал, как отправился в поселок Уразово Валуйского округа и посетил пострадавшие от атак украинских беспилотников и обстрелов объекты инфраструктуры. Он тогда добавил, что Дятлов отказался посетить Уразовский физкультурный комплекс «Русич» из-за опасений за свою жизнь.

Ранее в Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадал ребенок.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами