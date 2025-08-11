На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший «вагнеровец» вспомнил о загадочной смерти сослуживца на СВО

Экс-вагнеровец Карин рассказал о смерти не получившего ни одного ранения бойца
Станислав Красильников/РИА Новости

Бывший боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Егор Карин вспомнил о смерти не получившего ни одного ранения бойца. Об этом сообщает «АиФ».

Военный выполнял задачи в составе эвакуационной группы. Бойцы попали под огонь ВСУ. Когда по группе Карина начал стрелять танк, им пришлось искать укрытия. Когда танк прекратил атаку, Егор подполз к боевому товарищу и обнаружил его без признаков жизни, при этом видимых ран на теле не было.

«Он был «двухсотый». У парнишки глаза закатившиеся и ни одной раны. Наверное, взрывной волной разорвало все внутри», — рассказал Карин.

До этого экс-вагнеровец из Красноярского края Артем фразой «мама, забери меня отсюда» охарактеризовал свои первые бои под Артемовском (украинское название — Бахмут). Когда Артем прибыл на передовую, по словам бойца, он испытал ужас, однако позже привык к условиям.

Ранее военный рассказал о сходстве бойцов из КНДР с бывшими вагнеровцами.

