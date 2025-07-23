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Бывший вагнеровец рассказал об ужасе от боев под Артемовском

«Мама, забери меня». Бывший вагнеровец рассказал об ужасе боев под Артемовском
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РИА Новости

Экс-вагнеровец из Красноярского края Артем фразой «мама, забери меня отсюда» охарактеризовал свои первые бои под Артемовском (украинское название — Бахмут). Слова военнослужащего привел портал НКК.

Военнослужащий рассказал, что он получил повестку вместе с братом, но решил записаться в ЧВК «Вагнер». Когда Артем прибыл на передовую, по словам бойца, он испытал ужас, однако позже привык к условиям.

«Первые три-четыре боя ты мало что помнишь, радуешься, что остался цел. Спасибо старшим товарищам, сказавшим все делать за ними и не делать из себя героя», — сказал Артем.

Бой за Артемовск завершился в конце мая 2023 года.

До этого сообщалось, что добровольцы казачьей Ильи Муромца артиллерийской бригады «Волга» ДШК провели спасательную операцию в храме Николая Чудотворца и Иоанна Предтечи в Артемовске. Казаки под вражеским огнем эвакуировали более 70 святых образов. Все они были переданы Богоявленскому собору Горловки.

Ранее российский боец рассказал о найденной в Артемовске медали ВОВ.

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