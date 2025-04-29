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Военный рассказал о сходстве бойцов из КНДР с бывшими вагнеровцами

Участник СВО сравнил военных из КНДР под Курском с бойцами ЧВК «Вагнер»
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Telegram-канал Гармаев Александр

Военные из Северной Кореи в боях под Курском оказались похожи на бывших бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает портал «Новороссия» со ссылкой на анонимного офицера, участвующего в специальной военной операции (СВО).

По словам российского военного, бойцов из КНДР и вагнеровцев роднит нежелание сдаваться в плен. Он отметил, что между военнослужащими сложились дружеские отношения.

«Они сродни нашим вагнеровцам, у которых было заведено носить гранату «для себя». Кстати, наши бывшие «музыканты» во время общения их сразу приняли как своих», — сказал офицер.

28 апреля Северная Корея официально заявила о том, что направляла военные подразделения в Россию в рамках действующего договора о стратегическом партнерстве. Глава КНДР Ким Чен Ын отметил, что текущая военно-политическая обстановка подпадает под действие статьи 4 двустороннего соглашения, что стало основанием для решения о направлении войск.

Президент России Владимир Путин поблагодарил Ким Чен Ына и руководство КНДР за помощь их бойцов в освобождении Курской области.

Ранее в ВСУ поразились физической подготовкой бойцов из КНДР.

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