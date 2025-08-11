На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме заявили, что давно пора запретить закупку военной формы за границей

Депутат Соболев: давно пора импортозаместить форму для российских военных
AP

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил в беседе с «Газетой.Ru», что нужно было давно запретить закупать за границей форму для российских военных. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина он назвал правильным.

«Давно пора это сделать. Давно пора импортозаместить, уж по крайней мере военную форму. Это очень правильный указ, я «за» двумя руками», — сказал Соболев.

Депутат также посчитал логичным, что запрет на закупку военной формы за границей касается и стран — ближайших союзников России.

«Ну, северокорейская форма — их бойцы будут, а белорусская, по-моему, ничем не отличается от нашей», — констатировал Соболев.

11 августа Владимир Путин подписал указ, запрещающий с 2026 года закупку для российских военных формы иностранного производства. Согласно документу, к 2027 году военная форма должна производиться на территории РФ отечественными компаниями — и из российского трикотажа и тканей.

До этого президент России внес изменения в правила ношения военной формы. Полевая форма военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации теперь включает боевую рубашку камуфлированной расцветки. Высшим офицерам Военно-Морского флота и береговых войск положена дополнительная парадно-выходная тужурка черного цвета.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ приступило к разработке формы и обуви для солдат с инвалидностью.

