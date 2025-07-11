На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин внес изменения в правила ношения военной формы

Путин поменял правила ношения военной формы
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в правила ношения военной формы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с внесенными поправками, изменены правила ношения костюмов, как с коротким, так и с длинным рукавом. В частности, высшим офицерам Вооруженных сил Российской Федерации и Росгвардии к данному типу обмундирования теперь полагаются брюки с кантами и лампасами установленных цветов.

Коме того, полевая форма военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации теперь включает боевую рубашку камуфлированной расцветки. Высшим офицерам Военно-Морского Флота и береговых войск положена дополнительная парадно-выходная тужурка черного цвета, украшенная шитьем с использованием пятипроцентного золочения на воротнике и погонах.

До этого Путин поручил организовать в 2026 году в Крыму съезд русистов, на который соберутся специалисты из Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Путин потребовал от Украины признать референдумы в новых регионах и в Крыму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами