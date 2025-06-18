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В России начали создавать форму для военнослужащих с инвалидностью

Минобороны РФ приступило к разработке формы и обуви для солдат с инвалидностью
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Минобороны России начало разработку одежды и обуви для военнослужащих, которые получив ранение или инвалидность приняли решение остаться в составе российского военного ведомства. Об этом на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила статс-секретарь — заместитель главы Минобороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева, передает ТАСС.

«60% получивших ранение и инвалидность принимают решение остаться в контуре Минобороны и продолжить службу. Для них нужна форма», — заявила она.

По словам Цивилевой, министерство уже начало разрабатывать одежду и обувь, на данный момент собрано 50 индивидуальных комплектов по меркам. Замглавы МО добавила, что для оборонного ведомства — это большая победа, поскольку форма позволяет бойцам работать и служить в комфортных условиях.

До этого правительство России утвердило порядок выплат ополченцам Донецкой и Луганской народных республик, получившим инвалидность. В пресс-службе уточнили, что в рамках решения инвалиды I группы получат единовременную выплату в размере 6,05 млн рублей. Для граждан, получивших инвалидность II группы, предусмотрены выплаты в размере 5,2 млн рублей, а III группы — 4,4 млн рублей.

Ранее кабмин подготовил план, который поможет ветеранам СВО в поиске работы.

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ПМЭФ – 2025
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