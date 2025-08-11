Российские военные сумели совместить FPV-дроны с гранатометами

Минобороны: бойцы ВС РФ начали применять дроны как платформы для гранатометов

Российские военные стали использовать беспилотники в качестве платформ для гранатометов в ходе боев в районе Красноармейска. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Операторы БПЛА мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии ЮВО применили FPV-дроны в качестве воздушных платформ для ручных противотанковых гранатометов на Красноармейском направлении», — говорится в сообщении.

11 августа российские военкоры сообщили, что подразделения ВС РФ продвинулись примерно на 13 км севернее Красноармейска.

Источник уточнил, что пока рано говорить о полном обрушении линии обороны ВСУ. Однако разрыв фронта между Красноармейском и Константиновкой на севере, по оценке военкоров, приобретает для украинской стороны необратимый характер.

О сложном положении ВСУ в районе Красноармейска сообщал и украинский аналитический Telegram-канал Deep State. В публикации канала говорилось, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Затишок, а также продвинулись к северу от Родинского.

Ранее Пушилин рассказал о продвижении ВС РФ на Константиновском направлении в ДНР.