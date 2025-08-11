Deep State: ВС РФ продвинулись в районе Красноармейска и Константиновки

Российские подразделения продвинулись в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) и Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский аналитический портал Deep State.

В публикации говорится, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Затишок. Кроме того, они продвинулись к северу от населенного пункта Родинское.

Более того, российским войскам удалось добиться определенных успехов у населенных пунктов Белицкое, Новомарковка и Дылеевка. Подразделения ВС РФ продвинулись близ Александро-Калиново и Часова Яра.

10 августа министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны уничтожили пункт временной дислокации 63-й отдельной егерской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска в ДНР. Российские бойцы поразили цель, сбросив на нее авиационную бомбу ФАБ-3000.

Также, по данным ведомства, военные ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации формирований 30-й отдельной механизированной бригады украинских войск у населенного пункта Федоровка. Для этого они использовали легкую многоцелевую управляемую ракету.

Ранее российские солдаты взяли под контроль населенный пункт Яблоновка в ДНР.