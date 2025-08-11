На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о продвижении российских войск в ДНР

Deep State: ВС РФ продвинулись в районе Красноармейска и Константиновки
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские подразделения продвинулись в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) и Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский аналитический портал Deep State.

В публикации говорится, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Затишок. Кроме того, они продвинулись к северу от населенного пункта Родинское.

Более того, российским войскам удалось добиться определенных успехов у населенных пунктов Белицкое, Новомарковка и Дылеевка. Подразделения ВС РФ продвинулись близ Александро-Калиново и Часова Яра.

10 августа министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны уничтожили пункт временной дислокации 63-й отдельной егерской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска в ДНР. Российские бойцы поразили цель, сбросив на нее авиационную бомбу ФАБ-3000.

Также, по данным ведомства, военные ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации формирований 30-й отдельной механизированной бригады украинских войск у населенного пункта Федоровка. Для этого они использовали легкую многоцелевую управляемую ракету.

Ранее российские солдаты взяли под контроль населенный пункт Яблоновка в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами