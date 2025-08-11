На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные взяли под контроль село Луначарское в ДНР

Минобороны РФ: Луначарское в ДНР перешло под контроль российских войск
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Луначарское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр».

Бойцы этой же группировки в течение суток нанесли поражение личному составу и технике 15 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ударам подверглись места скопления украинских солдат в районе населенных пунктов Филия и Новопавловка в Днепропетровской области, а также Родинское, Димитров, Гродовка, Артемовка, Удачное, Доброполье и Красноармейск (украинское название — Покровск) в ДНР.

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 410 военнослужащих», — подчеркнули в Минобороны.

Там добавили, что в ходе сражений Вооруженные силы РФ ликвидировали пять боевых бронированных машин ВСУ и 11 автомобилей. Кроме того, украинские формирования лишились одной станции радиоэлектронной борьбы и пяти орудий полевой артиллерии.

11 августа украинский аналитический портал Deep State сообщил, что российские подразделения взяли под контроль село Затишок в ДНР. Официальных подтверждений этой информации пока не поступало.

Ранее военные ВС РФ взяли под контроль село в Днепропетровской области.

СВО: последние новости
