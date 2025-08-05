Российские войска освободили населенный пункт Январское в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Январское Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, несмотря на оказанное сопротивление, противник был вынужден оставить свои огневые позиции и отступить. Отмечается, что огневую поддержку мотострелковым подразделениям Вооруженных сил (ВС) РФ оказывали расчеты артиллерии и ударные беспилотники.

31 июля минобороны сообщили, что российские силы штурмом взяли Часов Яр, уничтожив в ходе боев самую крупную группировку ВСУ за всю историю военной операции.

Командир штурмовой роты 98-й Ивановской дивизии ВДВ с позывным «Рама» рассказал, что российские военные взяли штурмом трехуровневые подземные блиндажи «муравейники» и бункер ВСУ в ходе установления контроля над Часовым Яром в ДНР. Президент Украины Владимир Зеленский отказался признать потерю города. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что сражение стало одним из самых сложных в истории СВО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что ВСУ спасаются под землей от российских дронов.