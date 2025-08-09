Российские войска взяли под контроль два села на границе Днепропетровской области и продвинулись к Сичневому (Январскому — русс.). Об этом пишет украинский Telegram-канал «Политика Страны».

Помимо этого, по информации канала, российские бойцы продвинулись к Константиновке и к востоку от Северска.

Telegram-канал «Два майора» ранее показал на карте продвижение российских войск в Днепропетровской области. На схеме отмечен взятый под контроль российскими военными населенный пункт Январское, который был освобожден 5 августа штурмовиками группировки войск «Восток». Село находится к западу от административных границ ДНР.

Российские войска продолжают продвигаться и вытеснять противника с той части ДНР, которая остается под украинским контролем. Целью бойцов ВС РФ является формирование буферной зоны вдоль границы региона, вошедшего в состав России в результате референдума в 2022 году. Одновременно с этим армия России поражает военные объекты ВСУ, чтобы ослабить боевой потенциал врага.

Ранее российские силы нанесли удары по заградотрядам ВСУ в Днепропетровской области.