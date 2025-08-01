Штурмовую роту 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) уничтожили у Бессаловки в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Родственники украинских неонацистов 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» в соцсетях опубликовали фотографию 1-й штурмовой роты подразделения, которая в полном составе в июле была уничтожена бойцами «Севера», — сказал собеседник агентства.

До этого сообщалось, что Киев отправил в Сумскую область подразделения 73-го морского центра специальных операций сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за потерь других бригад. Также стало известно, что Киев перебросил в Сумскую область 59-й батальон 104-й отдельной бригады территориальной обороны из Ровненской области.

28 июля ТАСС сообщал, что представители командования 61-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), потерявшей боеспособность, покинули Сумы.

Ранее в Сумах произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры.