Стало известно о подробностях испытаниях российского лучемета «Посох»

Создаваемая в рамках проекта «Посох» обновленная, более мощная лазерная установка (лучемет), успешно прошла стендовые испытания. Об этом РИА Новости рассказал пожелавший остаться неназванным генеральный директор компании-разработчика.

По его словам, новая установка во время испытаний прожгла лазерным лучом листы стали и различные образцы крыльев иностранных беспилотных летательных аппаратов. За 0,1 секунды на дистанции 50 метров было прожжено крыло дрона и стальной лист толщиной 10 миллиметров. Это в 15 раз быстрее, чем во время предыдущих испытаний.

Гендиректор компании-разработчика отметил успешность испытаний, подчеркнув, что разработка нового агрегата идет в правильном направлении. Он сообщил, что следующим этапом станут испытания лучемета «Посох» на полигоне на большее расстояние.

В начале июля пресс-служба завода «Купол» сообщила об испытании в рамках проекта «Посох» первого прототипа лазерного антидронового лучемета. Это средство поражения бесшумно и мгновенно разрушит при помощи лазерного луча попавшийся в прицел элемент беспилотного летательного аппарата. Новейшая разработка одним зарядом должна уничтожать десятки целей.

