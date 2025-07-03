В России придумали лазерный «лучемет» против БПЛА

Первый прототип лазерного антидронового «лучемета» испытают в рамках проекта «Посох» до конца лета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу компании-разработчика.

По его словам, это средство поражения бесшумно и мгновенно разрушит при помощи лазерного луча попавшийся в прицел элемент БПЛА.

«Для нас приоритетная цель поражения — украинский дрон «Лютый», который мы должны сжечь лазером на дистанции 1500 метров», — сказал источник.

Он добавил, что новейшая разработка одним зарядом должна уничтожать десятки целей.

«В отличие от огнестрельного и ракетного оружия, лазерный луч не оставляет видимых следов, не создает шума и действует с мгновенной скоростью», — отметил директор компании.

Два дня назад Ижевск подвергся атаке украинских дронов. По данным властей, три человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще 24 человека были ранены, состояние семерых из них было тяжелым. Целью удара стал электромеханический завод «Купол», выпускающий зенитные ракетные комплексы «Тор». По информации СМИ, в атаке участвовали три БПЛА «Лютый». Один был сбит.

Ранее «Князь Вандал» серийно пошел на фронт.