Эксперт назвал преимущества лазерного оружия в борьбе с БПЛА

Военный эксперт Товкач: лазер более удобен в борьбе с БПЛА, чем обычное оружие

Военный эксперт, разработчик беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Сергей Товкач в беседе с Tsargrad.tv оценил прототип российского лазерного антидронового «лучемета», который планируют испытать в рамках проекта «Посох». По его словам, лазерный луч непросто использовать на больших расстояниях из-за особенностей атмосферы, однако для уничтожения низколетящих дронов он более чем подходит.

Специалист пояснил, что лазер, в отличие от кинетического оружия, вроде пушки или пулемета, мгновенно достигает цели. Соответственно, им легче управлять.

«Управлять лучом можно с помощью зеркальца. Это стандартная система, которая много где применяется, в тех же CD-ROM для компьютеров, в старых, для дисков. То есть луч генерируется источником, а потом с помощью зеркальца направляется на цель», — отметил Товкач.

Кроме того, по его словам, лазерный луч безопаснее для мирных жителей, поскольку от него не остается обломков, которые могут упасть на землю.

Накануне РИА Новости со ссылкой на главу компании-разработчика сообщило, что первый прототип лазерного антидронового «лучемета» испытают в рамках проекта «Посох» до конца лета.

По его словам, это средство поражения бесшумно и мгновенно разрушит при помощи лазерного луча попавшийся в прицел элемент БПЛА. Новейшая разработка одним зарядом должна уничтожать десятки целей, подчеркнул он.

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