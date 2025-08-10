На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФ отреагировали на слухи о планах Азербайджана по военной помощи Украине

Военкор Котенок: решение о военной помощи Азербайджана Украине уже принято
Maksym Kishka/Reuters

Решение о военной помощи Азербайджана Украине уже принято. Так военный корреспондент Юрий Котенок отреагировал на сообщения об угрозах Баку снять эмбарго на поставку вооружений Киеву.

«Учитывая, что, по данным целого ряда источников, Баку уже разворачивает производство 122- и 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для их дальнейшей отправки на Украину, решение в любом случае принято», — отметил Котенок.

При этом военкор задался вопросом, как это будет осуществляться — открыто и напрямую или же через цепочку посредников и подставных фирм.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским осудил «целенаправленные авиаудары России» по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR и другим объектам, принадлежащим Азербайджану, а также по газокомпрессорной станции, которая транспортирует газ из южнокавказской республики.

Ранее Евросоюз заявил о готовности продолжать оказывать военную помощь Украине.

