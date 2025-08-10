Подразделения ВС РФ активно продвигаются к селу Майское. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«После освобождения Часова Яра мы видим, что здесь сейчас сместилось внимание уже, и есть активное продвижение к селу Майское», — рассказал он.

Пушилин добавил, что ВС РФ полностью контролируют обстановку по всей линии боевого соприкосновения в ДНР.

5 августа глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска серьезно нарушили логистику украинской армии в Красноармейске и Димитрове. По его словам, в Димитрове ВСУ находятся в такой ситуации, «когда сложно даже отступить уже, даже если есть большое желание».

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что оборона украинской стороны под Красноармейском оказалась на грани катастрофы. по его словам, подразделения ВС России продолжают активное наступление западнее Часова Яра и «продавили» противника в Николаевке в направлении улицы Чкалова, а также в районе железной дороги, которая идет в Краматорск.

Ранее Сырский назвал «тяжелым» положение ВСУ на трех участках фронта.