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Сырский назвал «тяжелым» положение ВСУ на трех участках фронта

Главком ВСУ Сырский у ВСУ возникла сложная ситуация на трех направлениях фронта
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Press Service Of The President Of Ukraine via AP

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в ходе заседания по итогам деятельности армии в июле признал тяжелым положение украинских военных на трех участках фронта. Его слова приводит Telegram-канал Генштаба ВСУ.

По его словам, речь идет о Покровском (под Красноармейском ДНР — прим. ред.), Добропольском (северо-запад ДНР — прим. ред.) и Новопавловском (западная часть ДНР и восточная часть Днепропетровской области — прим. ред.) направлениях.

Сырский отметил, что российская сторона увеличивает количество солдат на 9 тыс. человек ежемесячно и планирует до конца 2025 года сформировать 10 новых дивизий, две из которых уже созданы. Он добавил, что на фоне этого Украина продолжает мобилизационные меры, а также улучшение боевой подготовки и усиление беспилотных сил ВСУ.

Незадолго до этого военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что оборона украинской стороны под Красноармейском оказалась на грани катастрофы. по его словам, подразделения ВС России продолжают активное наступление западнее Часова Яра и «продавили» противника в Николаевке в направлении улицы Чкалова, а также в районе железной дороги, которая идет в Краматорск.

Ранее Сырский раскрыл новую тактику российских военных в зоне спецоперации.

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