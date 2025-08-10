Генсек НАТО гарантировал поставки оружия Украине

Поставки американских вооружений Украине за счет стран Европы продолжатся независимо от результатов саммита РФ и США на Аляске. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает ABC News.

«Абсолютно верно, они продолжатся», — сказал он.

Рютте уточнил, что у альянса уже есть первые два пакета помощи, обязательства по которым на себя взяли Нидерланды и страны Скандинавии. Кроме того, генсек ожидает дальнейших объявлений по данному вопросу в ближайшие дни и недели.

До этого лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, а также Германии, Польши и главы Еврокомиссии выпустили совместную декларацию, в которой указали, что европейские страны готовы продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине, поддерживать страну дипломатически. По их мнению, конфликт можно завершить только при сочетании «активной дипломатии, поддержки Украины и давления на Россию».

Ранее постпред США при НАТО оценил возможность участия Зеленского во встрече на Аляске.