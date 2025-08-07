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Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили о звуках артиллерии

Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС слышали звуки артиллерии недалеко от периметра станции
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Reuters

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) утром 6 августа слышали звуки артиллерии, которые доносились недалеко от периметра станции. Об этом сообщается на сайте агентства.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что свидетельства военной активности вблизи ЗАЭС вызывают серьезную обеспокоенность.

Днем ранее директор станции Юрий Черничук заявил, что администрация Запорожской АЭС утром 7 августа уведомит экспертов Международного агентства по атомной энергии об артиллерийском ударе Вооруженных сил Украины по территории станции.

6 августа промышленную зону Запорожской АЭС в районе транспортного цеха и типографии вновь обстреляли подразделения ВСУ. Администрация предприятия сообщила, что произошло повреждение оконных конструкций. Службы станции проводят осмотр территории для выявления возможных скрытых повреждений. Работа энергоблоков продолжается в штатном режиме.

Ранее в МАГАТЭ рассказали о взрывах недалеко от ЗАЭС.

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