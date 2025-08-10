На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Саратовской области объявили угрозу атаки беспилотников

Губернатор Бусаргин: угроза атаки беспилотников объявлена в Саратовской области
Shutterstock

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА», — написал глава области.

Бусаргин добавил, что локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность.

В ночь на 10 августа также была объявлена тревога на территории Воронежа в связи с угрозой непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов. Власти призвали местных жителей укрыться в помещении и отойти от окон. Аналогичное предупреждение действовало в Лискинском и Острогожском районах Воронежской области.

Позднее Telegram-канал SHOT сообщил, что жители Воронежа услышали над городом по меньшей мере пять взрывов. На этом фоне в Воронеже наблюдались сбои в работе интернета. Предварительно в небе ликвидировали украинские БПЛА.

Ранее в Липецкой области ввели красный уровень угрозы БПЛА.

Атаки БПЛА на Россию
