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Экс-премьер Украины рассказал о подготовке НАТО к нападению на РФ

Азаров: страны НАТО готовятся к нападению на Россию к 2030 году
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Ivan Sekretarev/AP

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что страны НАТО собираются напасть на Россию к 2030 году. Такое мнение он озвучил в интервью изданию «АиФ».

По его мнению, нападение РФ на страны альянса, к которому активно призывают готовиться на Западе, противоречит логике. В действительности, подчеркнул он, все наоборот.

«Если они с такой настойчивостью говорят, что Россия нападет, значит, они сами планируют подобные действия. Другого объяснения нет», — сказал экс-премьер.

Азаров отметил, что западные страны пытаются достичь этой цели путем приведения к власти Украины антироссийских лидеров, в частности, после ухода нынешнего президента Владимира Зеленского.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что вся стратегия государств-членов НАТО направлена на подготовку к военному столкновению с Россией. Дипломат отметил, что в прошлом члены Североатлантического альянса и Евросоюза видели в России «прямую непосредственную угрозу», но теперь они считают ее «долговременной угрозой».

Ранее в МИД России усомнились в психическом здоровье генсека НАТО.

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