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Экс-премьер Украины заявил о социальной катастрофе в стране

Экс-премьер Азаров: украинцы находятся на грани выживания из-за низких доходов
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Александр Натрускин/РИА Новости

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что сегодня украинцы фактически балансируют на грани выживания, однако власти страны умышленно скрывают реальное положение дел. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По его словам, 68% граждан Украины не имеют никаких сбережений — их доходы настолько малы, что не позволяют откладывать.

«Всего заработанного еле хватает на покупку еды и оплату коммунальных услуг», — написал экс-премьер.

При нынешних властях Украины народ деградировал до уровня базового выживания, выразил мнение политик. Он отметил, что корни этой проблемы уходят в 2015 год, когда впервые был отмечен критический дисбаланс между доходами и расходами населения.

Азаров также назвал кризис на Украине «настоящей социальной катастрофой».

В начале июля Азаров заявил, что народ Украины ненавидит украинского лидера Владимира Зеленского за огромные жертвы, которые он понес из-за деятельности властей.

Ранее Петр Порошенко обрушился с критикой на Зеленского.

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