Жителям Воронежской области сообщили об угрозе непосредственного удара БПЛА

В двух районах Воронежской области объявили об угрозе атаки беспилотников

В двух районах Воронежской области объявлена тревога из-за угрозы непосредственного удара БПЛА. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

В его посте отмечается, что в Лискинском и Острогожском районах включены системы оповещения. Местным жителям нужно укрыться в помещении и отойти от окон. Если же они увидят дрон, необходимо покинуть зону его видимости и позвонить по номеру 112. Дальнейшая информация поступит от местных властей или МЧС.

Сигнал при угрозе атаки беспилотников предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Некоторые регионы делят уровни опасности на цвета — красный и желтый, где первый означает чрезвычайную опасность, а второй — потенциальную. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

Ранее жителей Воронежа придумали оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой.