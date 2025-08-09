Российские источники раскрыли данные командира бригады ВСУ на Сумском направлении

Российские силовые структуры установили личные данные и номер телефона командира 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрия Гупалюка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, полковник систематически прикомандировывал военнослужащих к другим бригадам (95-й, 79-й, 82-й десантно-штурмовым). Источники утверждают, что это приводило к потерям среди направленных солдат, о чем свидетельствуют сообщения родственников в соцсетях.

«Фактически Гупалюк ограничен полномочиями по переброске личного состава, что может быть связано с неэффективным командованием», — заявил собеседник.

Подразделения 156-й бригады ранее несли потери под Теткино, Юнаковкой и Варачино в Сумской области.

4 августа сообщалось, что персональные данные начальника Службы безопасности Украины (СБУ) по Сумской области Олега Красношапки, включая телефоны и адрес, стали доступны российским силовикам.

Ранее экс-офицер СБУ рассказал о шантаже со стороны западных кураторов.