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Экс-офицер СБУ заявил о шантаже Киева компроматом Запада

Прозоров: западные кураторы шантажируют Киев компроматом на украинских чиновников
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НАБУ

Независимая антикоррупционная система на Украине создавалась по указанию и с прямой помощью Запада для сбора компромата на украинских чиновников, а не для реальной борьбы с коррупцией. Об этом ТАСС рассказал экс-сотрудник СБУ Василий .

По его словам, западные кураторы обеспечили эти структуры передовым оборудованием для «сбора компромата на украинских чиновников, на представителей украинской власти». Прозоров отметил, что украинской власти это не нравилось.

«Конечно, Зеленский боится того, что антикоррупционные структуры вскрыли серьезнейшие преступления в отношении его самого и его близких. Естественно, он любой ценой пытается воспрепятствовать этой деятельности», — сказал он.

Подобная ситуация в свою очередь не устраивает западных кураторов, так как иметь «компромат на главу государства, это очень выгодно».

Закон, который ограничивает независимость антикоррупционных служб НАБУ и САП, был принят 22 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что данный шаг стал необходимым для освобождения этих структур от внешнего влияния, особенно со стороны России.

Позже Зеленский под давлением западных стран значительно изменил свою позицию, оставив в документе лишь требование о проверках детективов НАБУ, имеющих доступ к государственной тайне, на полиграфе. На Украине данное решение назвали стратегическим поражением, которое может привести к постепенной утрате контроля над властью в стране.

Ранее Путин прокомментировал ситуацию с НАБУ и САП на Украине.

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