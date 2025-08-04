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ТАСС: силовики узнали персональные данные начальника СБУ по Сумской области

ТАСС: силовики узнали данные начальника СБУ по Сумской области Красношапки
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Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Персональные данные начальника Службы безопасности Украины (СБУ) по Сумской области Олега Красношапки, включая телефоны и адрес, стали доступны российским силовикам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Красношапка (1978 г.р.) использует WhatsApp для служебной коммуникации, что позволило получить данные о перемещении военной техники в Сумах», — заявил собеседник агентства.

По утверждению источника, среди утекшей информации — номера банковских карт чиновника. Инсайдеры также утверждают, что Красношапка сохранил служебное жилье в Киеве после перевода в Сумы в марте 2023 года.

30 июля издание «Страна» писало, что СБУ заявила о задержании якобы «российских кротов» в ВСУ, которые помогали ВС России. Отмечается, что майор ВСУ, чье подразделение сбивает ракеты и дроны, а также работает по наземным целям, передавал России данные для ударов по объектам военно-воздушных сил Украины. Речь идет в том числе об аэродромах базирования истребителей F-16, Mirage 2000 и Су-24.

Ранее экс-офицер СБУ рассказал о шантаже со стороны западных кураторов.

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