Губернатор Сальдо сообщил о новой тактике ВСУ при обстрелах Херсонской области

Украинские войска начали использовать новую схему обстрелов населенных пунктов левобережья Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Противник применяет новую тактику: сначала артиллерийский удар, затем атака дронами с боеприпасами. Минувшей ночью расчеты 18-й армии группировки «Днепр» сбили 11 беспилотников типа «Баба-Яга», — написал Сальдо.

По его словам, российские военные отразили воздушную атаку, работая под артобстрелом.

«Все цели уничтожены из автоматов АК-12 с тепловизорами», — сообщил он.

7 августа Сальдо заявил, что за сутки три мирных жителя Херсонской области пострадали в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины. Губернатор также сообщил, что дроны ВСУ протаранили грузовик коммунальной службы в Алешках, в результате чего автомобиль получил повреждения. Кроме того, в результате атаки на электроподстанцию в Каховском округе без света остались около трех тысяч местных жителей.

Ранее на Западе назвали условия по Украине, на которые может согласиться Путин.