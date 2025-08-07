ВСУ атаковали Херсонскую область, три мирных жителя были ранены

Три мирных жителя Херсонской области пострадали за сутки в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«В Алешках ранены двое мужчин 1986 и 1992 годов рождения», — написал он.

Сальдо добавил, что также еще один мирный житель пострадал на трассе Алешки — Мелитополь. Пострадавшим оказался мужчина 1981 года рождения, его в тяжелом состоянии доставили в больницу Скадовска.

Губернатор также сообщил, что дроны ВСУ протаранили грузовик коммунальной службы в Алешках, в результате чего автомобиль получил повреждения. Кроме того, в результате атаки в Каховском округе по электроподстанции без света остались около трех тысяч местных жителей.

До этого телеканал CNN сообщал, что российская армия готовится к боям за Херсон. По информации источника, Вооруженные силы России нарастили интенсивность ударов по Карантинному острову, чтобы отделить его от «материковой» части города, овладеть им, а затем вернуть под свой контроль и весь областной центр.

Телеканал также не исключает, что высадка десанта на острове возможна «в ближайшие недели». Будут ли российские войска штурмовать Херсон и что необходимо для успеха — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

