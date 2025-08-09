Российским военным удалось вытеснить подразделения специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с Запорожского направления. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, российские бойцы лишили ВСУ возможности эффективно использовать подразделения спецназа на отдельных участках в Запорожской области.

Также сообщается, что бойцы украинского спецназа неоднократно попадали в засады в районах населенных пунктов Работино и Белогорье, что приводило к серьезным потерям среди личного состава.

В конце июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Запорожской области. По его словам, на данном направлении наблюдается меньшая интенсивность боевых столкновений по сравнению с другими участками фронта. Сырский отметил, что российская сторона активизирует наступательные действия в районе населенного пункта Каменское. Главком добавил, что российские военные активно применяют управляемые авиационные бомбы, артиллерию и ударные БПЛА.

