На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные вынудили спецназ ВСУ покинуть Запорожское направление

Российские операторы дронов вытеснили спецназ ВСУ с Запорожского направления
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российским военным удалось вытеснить подразделения специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с Запорожского направления. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, российские бойцы лишили ВСУ возможности эффективно использовать подразделения спецназа на отдельных участках в Запорожской области.

Также сообщается, что бойцы украинского спецназа неоднократно попадали в засады в районах населенных пунктов Работино и Белогорье, что приводило к серьезным потерям среди личного состава.

В конце июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Запорожской области. По его словам, на данном направлении наблюдается меньшая интенсивность боевых столкновений по сравнению с другими участками фронта. Сырский отметил, что российская сторона активизирует наступательные действия в районе населенного пункта Каменское. Главком добавил, что российские военные активно применяют управляемые авиационные бомбы, артиллерию и ударные БПЛА.

Ранее российский боец заявил о страхе ВСУ перед военными РФ в районе села Работино в Запорожской области

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами